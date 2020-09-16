 

Мнение: Еще немного про тупых шведов. У них страна в ж*пе, а они за Навального топят…

16.09.2020, 14:45, Разное


Это настолько феноменально, что мне даже не жалко – я хочу больше. Вот вам цитата с моего любимого сайта ньюсвру-ком, а точнее из заголовка: "Одна капля может убить": в шведской лаборатории рассказали, как нашли "Новичок" в крови Навального". Да, жалко, конечно, Задорнов не дожил…

Итак, наши западные дегенераты на полном серьезе обсуждают, что "нервно-паралитические яды группы "Новичок" "чрезвычайно токсичны": "Одна капля может убить" – но, при этом – ни одна лошадь ни в России, ни в Германии – не погибла! Я даже не знаю, как на это реагировать, кроме слов "Они тупые".

Впрочем, вы, наверное, спрашиваете меня за заголовок! И таки да, это просто огонь!

Арабская партия Швеции призывает выселить из страны коренное население, которое критично настроено к мигрантам и идеям «разнообразия». В первую очередь это относится к шведским пенсионерам.

Согласитесь, это мощь! У идиотов реально разваливается страна, потому что вы можете такое представить, например, в России? И я не могу – это бред какой-то. Но зато шведы на полном серьезе, как внезапно оказалось, один мой хороший друг – топят за Навального!

Но, опять же – главное не останавливайтесь. Когда Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума. У шведов и сисинят – как вы видите его нет, они в голову едят и еще кое-что нехорошее.

Не могу не сказать, что я  – не рад.

Счастья вам!

Источник: Вместе победим!



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