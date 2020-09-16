 

Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы

16.09.2020, 14:43, Разное

Глава государства назвал мифом “спонтанную самоорганизацию общества” для протестов после президентских выборов. Он напомнил. что подобное уже происходило.

“Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, “нелегитимность выборов” и тому подобное ― все это мифы”, – заявил Александр Лукашенко. Политик добавил, что их “напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года”.

Также белорусский лидер отметил, что происходящие события не являются чем-то новым. По его словам, такое было и в 90-х годах, когда люди выходили на улицы, жгли машины и бросали коктейли Молотова.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сообщил об отказе признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и призвал провести новые выборы под эгидой ОБСЕ. Выборы главы республики прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста граждан, несогласных с их итогами. Согласно данным ЦИК, с 80% голосов победил Александр Лукашенко, 10% набрала его главная конкурентка Светлана Тихановская.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Названы самые часто задаваемые в России вопросы на собеседованиях

02.07 / Личное: Одна одинёшенька

10.08 / Валерий Сюткин поделился фотографиями беременной жены и новорожденного сына из роддома

14.09 / Мнение: Современные математики не осознают, какой математический объект они называют “ГРАФИКОМ ФУНКЦИИ”!

12.08 / Под Москвой мужчина ударил собутыльника ножом в живот

30.06 / Марина Хлебникова восхитила своей внешностью, несмотря на обвинения в алкоголизме

13.07 / Мнение: Эрдоган обманул Путина?

31.07 / Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше обычной флешки

30.05 / Ученые нашли неожиданный способ поддержки недоношенных детей

02.07 / Кирилл Серебренников дал первое большое интервью после вынесения приговора: “Я не вор и не мошенник”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска