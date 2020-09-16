Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы

16.09.2020, 14:43, Разное

Глава государства назвал мифом “спонтанную самоорганизацию общества” для протестов после президентских выборов. Он напомнил. что подобное уже происходило.

“Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, “нелегитимность выборов” и тому подобное ― все это мифы”, – заявил Александр Лукашенко. Политик добавил, что их “напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года”.

Также белорусский лидер отметил, что происходящие события не являются чем-то новым. По его словам, такое было и в 90-х годах, когда люди выходили на улицы, жгли машины и бросали коктейли Молотова.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сообщил об отказе признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и призвал провести новые выборы под эгидой ОБСЕ. Выборы главы республики прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста граждан, несогласных с их итогами. Согласно данным ЦИК, с 80% голосов победил Александр Лукашенко, 10% набрала его главная конкурентка Светлана Тихановская.