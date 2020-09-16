 

Китай строит плавучий космодром

16.09.2020, 14:30, Новости дня

Китайская аэрокосмическая корпорация CASC объявила о планах строительства нового плавучего космодрома, который расположится у берегов острова Хайян.

Речь идет о создании целого комплекса для космической отрасли. Отсюда корпорация планирует осуществлять запуски и здесь же создавать новые спутники, проводить ремонтные и сервисные работы и т.д.

По словам представителей CASC, эксплуатация нового космодрома на воде позволит снизить уровень загрязнений, который возникает в районе наземного космодрома. Кроме того, китайцы планируют сократить расходы на каждый запуск ракеты. Ранее СМИ сообщали о планах РФ также построить новый космодром на воде. Аналогичный проект существует и в Соединенных Штатах.



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