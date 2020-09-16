Тина Канделаки стала ведущей новой программы на телеканале RTVI

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16.09.2020, 14:30, Новости дня

В эфирном пространстве указанного телеканала Тина Канделаки появится в качестве ведущей программы «Специальный гость». Гостями данной будут станут политики и бизнесмены, культурные и общественные деятели. В рамках выпусков нового проекта будут обсуждаться вопросы, касающиеся особенностей функционирования различных сфер жизнедеятельности, среди которых, политика, экономика, бизнес, культура, спорта, а также общие проблемы общества.

Первый выпуск программы выйдет в эфир 17 сентября. Гостем станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. С главой внешнеполитического ведомства Тина Канделаки обсудит перспективы Союзного государства, предстоящие президентские выборы в США, текущее положение дел в сфере взаимоотношений РФ и стран Запада, а также отравление Алексея Навального.

Тина Канделаки заявила, что, по её мнению, обсуждение самых актуальных тем должно происходить с людьми, принимающими решения и оказывающими определенную степень влияния на формирование информационной повестки, а также отметила, что в ходе бесед с подобными людьми те или иные события раскрываются перед зрителем с нового ракурса.

На сайте телеканала сообщается, что «Специальный гость» будет выходить еженедельно по четвергам в 19:00 по московскому времени в прямом эфире и будет доступен зрителям из РФ на Youtube-странице RTVI.

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров считает, что Тина Канделаки умеет правильно задавать вопросы, а её гостями будут те люди, которые способны их решать. Также Шнуров заявил об уверенности в журналистских навыках ведущей.



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