В сети опубликована информация о планах Huawei по выпуску смартфонов

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16.09.2020, 14:30, Новости дня

Несмотря на жесткие санкции, китайская корпорация Huawei не собирается уходить с мирового рынка смартфонов. Об этом со ссылкой на авторитетный источник сообщает China Daily.

Наоборот, производство мобильных гаджетов может увеличиться и стать более рентабельным, утверждает автор публикации. Дело в том, что Huawei уже разработал собственную операционную систему, в целом, развязывающую руки производителю и позволяющую ему освободиться от большинства введенных со стороны США ограничений.

Президент корпорации Ян Хайсун уже делал сообщение для СМИ о планах установить собственную операционную систему на 200 миллионов смартфонов. Остается только убедиться, что китайская ОС будет воспринята пользователями на основных рынках сбыта.



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