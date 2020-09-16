В сети опубликована информация о планах Huawei по выпуску смартфонов

16.09.2020, 14:30, Новости дня

Несмотря на жесткие санкции, китайская корпорация Huawei не собирается уходить с мирового рынка смартфонов. Об этом со ссылкой на авторитетный источник сообщает China Daily.

Наоборот, производство мобильных гаджетов может увеличиться и стать более рентабельным, утверждает автор публикации. Дело в том, что Huawei уже разработал собственную операционную систему, в целом, развязывающую руки производителю и позволяющую ему освободиться от большинства введенных со стороны США ограничений.

Президент корпорации Ян Хайсун уже делал сообщение для СМИ о планах установить собственную операционную систему на 200 миллионов смартфонов. Остается только убедиться, что китайская ОС будет воспринята пользователями на основных рынках сбыта.