Карди Би подала на развод с рэпером Offset после трех лет брака

16.09.2020, 14:25, Разное

В прошлом стриптизерша, любой ценой старавшаяся выжить, сегодня хип-хоп-исполнительница, обладательница премий Grammy и 76 миллионов подписчиков в Instagram Карди Би подала на развод с мужем – рэпером Offset. В заявлении, которое она уже успела подать в Верховный суд округа Фултон в Джорджии, значится, что ее брак с супругом “безвозвратно разрушен” и что они уже давно живут отдельно друг от друга.

Карди Би и Offset27-летняя Карди Би потребовала назначить ее главным опекуном их общей дочери по имени Калче. Кроме того, она попросила суд обязать Offset выплачивать ей алименты и оказывать поддержку в воспитании дочери. Судебное слушание по делу о разводе звезд назначено на 4 ноября.

Сердце наконец подсказало ей прекратить тратить зря свое время. Пора,

– написала в Instagram Карди Би, намекнув на развод.

Карди Би и OffsetНапомним, Карди Би (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) и Offset (Киари Кендрэлл Сэфас) вместе с 2017 года. Влюбленные сыграли свадьбу 20 сентября 2017-го спустя всего несколько месяцев отношений. 10 июля 2018-го у них родилась дочь Калче Киари Сэфас. 4 декабря 2018 года артисты объявили о расставании, но в феврале 2019 года помирились и снова стали жить вместе. В прошлом году они приобрели шикарный особняк в Атланте. Его стоимость вместе с прилегающей территорией составила 5,75 миллионов долларов. Дом площадью в 2100 квадратных метров расположился на поле в 2,5 гектара, в нем пять спален, семь ванных комнат, большая кухня и даже сейф-комната, где хранится оружие. Как супруги будут делить недвижимость, пока неизвестно.

Карди Би и Offset с дочерью