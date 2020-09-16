Пэрис Хилтон придумала необычное имя для одного из будущих детей-близнецов

16.09.2020, 14:10, Разное

Во время записи одного из подкастов Пэрис Хилтон заявила, что она решилась на заморозку яйцеклеток, чтобы родить детей-близнецов. 39-летняя светская львица уже придумала имя для будущей дочери, которое многим поклонникам показалось очень необычным.

По словам звезды, современная медицина позволяет сделать так, чтобы получились близнецы, при этом можно выбрать и пол ребенка. Пэрис Хилтон хочет мальчика и девочку, которую она назовет Лондон. По поводу сына звезда еще не определилась, поэтому попросила друзей присылать ей интересные варианты имен. Однако тематику с городами она продолжать не намерена. Пэрис Хилтон рассказала, что яйцеклетки ей посоветовала заморозить участница реалити-шоу Ким Кардашьян. Она познакомила ее со своим врачом и вдохновила на этот серьезный шаг.

Светской львице понравилась эта идея, так как она может самостоятельно контролировать ситуацию и не думать о том, чтобы поскорее выйти замуж. На данный момент Пэрис Хилтон счастлива в отношениях с Картером Реумом. Пара вместе полтора года, а друзья звезды признаются, что никогда не видели ее настолько радостной. Знаменитость неоднократно признавалась: она встретила свою вторую половинку и готова к созданию семьи.