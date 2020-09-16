 

Новую серию «Южного парка» посвятят пандемии COVID-19

16.09.2020, 14:10, Разное

Одну из новых серий популярного мультсериала «Южный парк» посвятят разразившейся в мире пандемии COVID-19. По сюжету очередного эпизода, жители городка будут бороться с коронавирусом.
О намерении ввести в сюжет картины самую актуальную проблему последнего времени заявили в руководстве Comedy Central. Именно на ресурсе компании можно будет увидеть историю сражения горожан с опасным заболеванием. Серия длительностью в час выйдет на экраны в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Сейчас на YouTubе уже доступен тизерный видеоролик, демонстрирующий преимущества спецсерии. Как и все предыдущие выпуски популярного шоу, этот иронически покажет жизнь среднестатистических американцев. По сюжету, Рэнди Марш, один из жителей Южного парка, продаёт некое лечебное растение, пытаясь заработать на панике людей.

Стоит отметить, последняя серия мультсериала вышла на экраны в конце прошлого года на Рождество. Первые эпизоды эпатажного фильма были выпущены в 1997 году и сразу же попали в топ рейтинга самых популярных телепрограмм. Когда можно будет увидеть 24 сезон «Южного парка», пока не известно. Ранее в Сети появлялась информация о якобы предсказанной пандемии COVID-19 в одной из серий сериала «Симпсоны» еще в 1993 году, в четвертом сезоне картины.



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