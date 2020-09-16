Ирина Понаровская показала стройную фигуру в роскошном платье

16.09.2020, 14:10, Разное

Известная певица Ирина Понаровская продемонстрировала стройную фигуру в роскошном платье. Новыми фотографиями 67-летняя знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Понаровская, несмотря на возраст, все еще планирует претендовать на звание иконы стиля. Она показала результат своего преображения. Стилисты придумали для джазовой исполнительницы несколько интересных образов. Самым запоминающимся из них стало длинное платье голубого цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Пользователи восхитились ее стройной талией и длинными ногами. За счет стильной прически и правильного макияжа Понаровская выглядела очень молодо.



Изображение взято с: Instagram @irinaponarovskaya

На еще одном фото артистка предстала в стильном костюме черного цвета с декором из камней. Она рассказала, что в таком образе принимала участие в съемках культурной программы, название которой разглашать не стала.