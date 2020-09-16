Госдума приняла закон об усилении контроля за выигрышами в казино

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16.09.2020, 14:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГосдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий контроль за поступлениями налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов.

Документ был инициирован правительством России. Для корректного определения соответствующей налоговой базы законом вводится обязанность указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, сформированном при осуществлении расчетов с обменными знаками казино и залов игровых автоматов, отдельные реквизиты (фамилия, имя, отчество (при наличии) и серия и номер паспорта клиента либо идентификационный номер налогоплательщика клиента), позволяющие налоговым органам идентифицировать клиентов таких казино и залов игровых автоматов, передает ТАСС.

Законом устанавливаются требования к кассовому чеку и к бланку строгой отчетности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно- кассовой техники, при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Кассовый чек или бланк строгой отчетности должны отвечать требованиям, которые применяются к фискальному накопителю.

Согласно вступившим 1 января 2020 года в силу поправкам в Налоговый кодекс, налоговая база по налогу на доходы физических лиц в части доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между суммами выигрышей и денежными средствами, уплаченными участником азартных игр организаторам азартных игр в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения в течение налогового периода.

При этом определение налоговой базы и исчисление суммы налога производятся налоговым органом по истечении налогового периода на основании данных, полученных от организаторов азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники.



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