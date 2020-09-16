Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой

16.09.2020, 14:08, Новости дня

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, удалил из соцсетей признание в измене своей супруге, певице Наташе Королевой.

15 сентября Тарзан опубликовал в Instagram видео, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Он сказал: «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю».

Певец отметил, что якобы был под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали». Позже, как отметил бодибилдер, соблазнившие его девушки ограбили квартиру.

Затем, по слова Тарзана, мошенницы «пошли по каналам» с целью рассказать подробности произошедшего. В ситуации якобы уже разбирается полиция.

В данный момент ролик удален из аккаунта, однако он распространился в Сети.

Ранее Глушко пожаловался, что ситуация с коронавирусом ударила по их с Наташей Королевой семейному бюджету. Также он якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки».

Высказывание Глушко вызвало широкий общественный резонанс. Позже Тарзан заявил, что его высказывание якобы было вырвано из контекста.