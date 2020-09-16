 

Макрон посетит Латвию и Литву для переговоров с военнослужащими НАТО

16.09.2020, 14:00, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце посетит Литву и Латвию и встретится с французскими военнослужащими в составе контингента НАТО, сообщил в среду представитель Макрона.

Визит пройден на фоне напряженности в отношениях между Европейским Союзом, Россией и Беларусью.

В ходе визита, запланированного на 28-30 сентября, Макрон проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Верхняя палата парламента Беларуси заявила на этой неделе, что Литва нарушила международное право, признав лидером Беларуси оппозиционного политика Светлану Тихановскую 10 сентября.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу в среду прибыл в Беларусь для переговоров о военном сотрудничестве, сообщило белорусское министерство обороны.



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