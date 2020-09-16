 

Компания-собственник разбитой в ДТП машины обжаловала приговор Ефремову

16.09.2020, 13:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСобственник автомобиля, на котором двигался актер Михаил Ефремов в день ДТП, компания «Стоун-XXI», обжаловала приговор артисту.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО «Стоун-XXI» на приговор Пресненского суда от 8 сентября по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим», – сообщили в Пресненском суде столицы ТАСС.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Новым адвокатом осужденного на восемь лет актера станет Роман Филиппов, который будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.



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