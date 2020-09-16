Сотни российских школ и классов закрываются на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

16.09.2020, 13:45, Разное



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Так, в Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах. Речь не идет о вспышках коронавируса, но руководство учебных заведений очень обеспокоено из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди школьников. Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора. Если в классе больше 20% заболевших, то администрация школы сама принимает решение о переходе на дистанционный режим.

В то же время в Нижнем Новгороде закрыли 103 класса в 41 школе на карантин из-за коронавируса. Также перешли на дистационное обучение две школы в Выксе и в селе Вареж и еще 56 классов в 39 школах региона.

Аналогичные сообщения поступают из Иркутской, Тюменской, Омской, Ульяновской, Ивановской и Пензенской областей, а также из Пермского края, Карелии Ямало-Ненецкого автономного округа. В Новосибирской области полный карантин объявлен в четырех школах, причем среди заразившихся есть педагоги и директора. Режим дистанционного обучения будет длиться от 10 до 14 дней.

Отметим, что вопрос о возможности открытия школ в разгар пандемии был одним из самых острых во всем мире. Доподлинно известно, что дети реже заражаются коронавирусом и в основном переносят его легко и даже бессимптомно, однако до сих пор нет ответа на вопрос, как они распространяют инфекцию между собой и среди взрослых.

Исследование из Германии показало, что открытие школ может спровоцировать ускоренное распространение инфекции. После того, как многие учащиеся вернулись в школы в конце мая, уровень заболеваемости среди преподавателей и других сотрудников не увеличился, но заметно выросло число новых случаев COVID-19 среди учащихся. Причем это касается только учеников старших классов, среди детей младшего возраста не было замечено увеличения заболеваемости.