Молодой мигрант испортил шесть машин в Московской области
16.09.2020, 13:43, Разное
Жители Ленинского округа Московской области пожаловались в полицию на вандала, который порезал колеса шести машинам. Сумма материального ущерба составила свыше 64 тысяч рублей, передает сайт “Подмосковье сегодня”.
Злоумышленника удалось вычислить и задержать. Им оказался 21-летний мигрант из ближнего зарубежья. По факту произошедшего возбуждено дело.
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