Мнение: Авраамовы соглашения

16.09.2020, 13:35, Разное

На фоне идущей валом череды катастроф 20 года в США состоялось событие, которое в другое время было бы сенсацией мирового уровня. ОАЭ и Бахрейн при посредничестве США и лично Трампа подписали соглашение о признании и мире с Израилем.

В России это событие не заметили понятно почему – из мировой повестки Кремль выпал как субъект, теперь посредничество в урегулировании конфликтов – не его лига. Россия при Путине скатилась в дворовый чемпионат местечковой политики, наш уровень – это собрать африканских диктаторов и простить им советские долги. Сложные проблемы давно не по зубам мастерам многоходовых галактических комбинаций. Так, урвать что-то по-тихому, отравить кого-то по-мелкому – нормальный уровень нормальной шпаны. Откуда выползли – там и очутились.

Событие между тем весьма и весьма знаковое. Если ранее Израиль был признан только Египтом и Иорданией, то теперь "Авраамовы соглашения", как назвали нынешний договор, позволяют расширять список стран региона, признающих Израиль. Правда, значительная часть арабских стран и без признания уже ведут дела с Израилем "по факту", но юридическое закрепление его на самом деле достаточно важно.

В мире хватает спорных территорий и неурегулированных территориально-политических проблем. Они могут быть урегулированы либо в ходе войны, где победитель навязывает свою волю побежденному, либо дипломатическим и политическим фиксированием существующего статус-кво, так как изменение его требует настолько больших ресурсов, что теряется смысл подобного изменения. Для России, к примеру, подобной спорной территорией является Крым. Он ею и останется на долгое время, тем более, что устойчивость нынешнего режима находится на крайне низком уровне, причем с усиливающейся динамикой деструктивных процессов, а значит – после его крушения вероятность пересмотра крымской проблемы существенно возрастает. А раз так – то признание Крыма "при Путине", который ведет прямой дорогой Россию к краху и катастрофе, не состоится ни при каких условиях.

Израиль состоялся, а потому признать его существование выгоднее и рациональнее, чем продолжать делать вид, что это не так. Тем более в условиях тяжелого и затяжного мирового кризиса, который добавил проблем.

Для Трампа это событие, безусловно, огромный плюс в предвыборной кампании. Очень вовремя и строго по графику. Еврейская община США точно заметит это событие и точно свяжет его именно с Трампом и его усилиями. Поэтому Трамп по центру стола вместе с Нетаньяху – это их день.

По поводу соглашения резко и крайне недружелюбно высказался Иран – но на него никто внимания обращать не будет. Это страна-изгой, которая во многом сама создала вокруг себя соответстствующую обстановку. Инструментов и ресурсов для воплощения угроз в адрес Бахрейна и ОАЭ у него нет, а потому на его недовольство всем, в общем-то, глубоко наплевать.