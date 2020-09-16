 

Мнение: Сусеки курильщиков

16.09.2020, 13:33, Разное

Минфин предложил заткнуть дыру в бюджете повышением акцизов на табак.   Представитель минфина так и заявил: «Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».

Недоумеваю. Не курильщики же сложили такую экономическую ситуацию. И не курильшики распространили каронавирус. А поскрести почему-то решили по сусекам именно курильщиков….

К тому же, если экономическая ситуация такая тревожная, почему Путин выдает Лукашенке 1,5 млрд долларов? Может, есть смысл потребовать у Мадуры вернуть 5 млрд, у Януковича – 3… Тогда и акцизы можно будет не повышать…

В общем, видимо, придется бросить курить….

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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