В октябре футбольная сборная Украины сыграет с чемпионами мира

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16.09.2020, 13:25, Новости дня

7 октября национальная сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против действующих чемпионов мира из Франции. Об этом 16 сентября проинформировала Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Поединок пройдет во французском городе Сен-Дени в 21.10 по местному времени (22.10 по Киеву).

“Этот матч должен был состояться 27 марта, но из-за пандемии вируса COVID-19 и решения Исполкома УЕФА он был перенесен. Контракт о поединке был подписан еще весной, но Федерация футбола Франции выступила с просьбой официально не объявлять о дате и месте проведения встречи до дополнительного согласования. 15 сентября, проделав все организационные и технические процедуры, ФФФ направила в Украинскую ассоциацию футбола соответствующее подтверждение”, – объяснили в УАФ.

Таким образом, сборная Украины за неделю проведет три поединка с топ-командами. На 10 октября запланирован матч Украина – Германия в рамках Лиги наций, а 13 октября украинские футболисты в той же Лиге наций должны сыграть со сборной Испании.

Сборная Франции выиграла чемпионат мира в 2018 году, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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