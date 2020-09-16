Степанов заявил, что ему “не безразлична” Одесская область, и согласился возглавить список “Слуги народа” в облсовет

16.09.2020, 13:25, Новости дня

Министр здравоохранения Максим Степанов 16 сентября объявил в Facebook, что согласился возглавить список партии “Слуга народа” на выборах в Одесский облсовет.

“Исторически так сложилось – мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять. Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии “Слуга народа” в областной совет”, – написал он.

Степанов назвал себя “государственным менеджером”, который “крайне ответственно” относится к своим обязанностям.

Я працюю в команді Президента України Володимира Зеленського на посаді Міністра Охорони здоров'я. Я не політик, а… Posted by Максим Степанов on Kolmapäev, 16. September 2020

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет по специальности “хирург”. Министром здравоохранения Степанова назначили 30 марта. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца.

Народный депутат от “Голоса” и экс-замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская 16 сентября сообщила о намерениях Степанова выдвигаться в облсовет от “Слуги народа”. Она связала это с его возможным уходом с должности министра. “Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты”, – написала Бобровская.

В мае парламентская фракция “Голос” призывала отправить министра здравоохранения в отставку. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы.