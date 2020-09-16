Урбан рассказал, как Кидман изменила его жизнь

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16.09.2020, 13:25, Новости дня

52-летний австралийский певец и композитор Кит Урбан заявил, что его 53-летняя жена австралийская актриса Николь Кидман является той единственной, которую он искал всю жизнь. Об этом музыкант рассказал в интервью для подкаста Armchair Expert. 

По словам артиста, встретив Кидман, он осознал, что должен бросить пить раз и навсегда.

“Она единственная – та, которую я искал всю жизнь. Но я должен был измениться, чтобы быть с ней. Это был единственный шанс”, – сообщил Урбан. 

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. Летом 2020 года пара отмечала 14-летие супружеской жизни. 

У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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