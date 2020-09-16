 

Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы

16.09.2020, 13:23, Разное

Экс-глава Пятой республики выступил в рамках международного урбанистического форума MIPIM в Париже. В ходе беседы ему задали вопрос, какой из городов больше всего впечатлил его своей способностью меняться. “Это Москва!” – ответил политик.

По словам Саркози, на протяжении многих лет он несколько раз в год приезжает в российскую столицу. “Те, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я поражен тем, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов европейского континента. Это исключительно!” – сказал бывший президент Франции.

Политик отметил, что речь идет не только о строительстве метро и развитии транспортной инфраструктуры. “Они нас обогнали, мой дорогой Морис”, – констатировал Саркози.



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