 

Погибшего в тюрьме Тесака могли освободить досрочно

16.09.2020, 13:23, Разное

В 2017 году националиста Максима Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строго режима за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества. Известно, что часть статей, по которым он обвинялся, была в последствии декриминализирована. Адвокаты пересчитали ему срок заключения, Тесак мог выйти на свободу уже в ближайшее время, передает РИА ФАН. Однако освобождению было не суждено произойти – тело националиста было обнаружено в одиночной камере в челябинском СИЗО, где он находился для пересылки в Москву.



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