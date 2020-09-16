Мнение: Письмо: “Решила быть взаимовежливой”

16.09.2020, 13:15, Разное

Штурман без Ищейки что корабль без паруса.

motyaa2

Здравствуйте Эволюция.

Спасибо вам за ваш блог. Очень надеюсь, что попаду на разбор со своим письмом.

мне 36 лет, три года в разводе двое детей 13и 8лет сыновья. свой небольшой бизнес, хороший дом, хорошая машина детей обеспечиваю полностью сама. Спорт и мастерская как хобби. В будние дни дети живут со мной, выходные дни и каникулы с отцом.

(Полностью сама. Только треть времени проводит с детьми отец и обеспечивает их. А если учесть еще, что в будни дети в школе, а в выходные и каникулы – на родителях, то не треть, а половину)

Восемь месяцев назад познакомилось на Тиндере с С. Ему 40лет в разводе есть дети объективная значимость намного больше моей, по российским меркам богатый человек.

Он живёт и работает на два города, во вторник уезжает в пятницу возвращается в город где живу я. Несколько раз прилетала к нему я, на несколько дней. Несколько раз ездили вместе отдыхать. А так наше общение заключается в том что он приезжает из другого города, проводит один день со мной, потом проводит время с детьми, и перед тем как уезжать обратно, проводит какое-то время (Вечер-ночь, утром уезжает)со мной.Здесь меня вопрос смущает, что это всегда крайние дни его приезда-отъезда, но вопрос всё ли точно закончена в отношениях женой уверяет на 100 % что никаких отношений кроме родительских женой нет. Но при этом говорит что у них очень хорошие взаимоотношения, они могут поехать куда-то отдыхать с детьми вместе, проводит праздники и мероприятия вместе.

(Здесь уже Штурман держит Ищейку за ошейник. Ищейка – это не только, когда вы роетесь в телефоне и в карманах, это еще когда вы устраиваете допросы, собираете инфу, анализируете и заставляете партнера оправдываться)

У него очень загруженный график, ещё активные виды спорта, в одном из них я принимаю участие вместе с ним, он позвал, купил все обмундирование, мне нравится как совместное время провождения и как спорт.

В то время когда он не в городе, мы все время на связи онлайн это всегда видео звонки, пока кто-то из нас едет в машине либо вечером перед сном ну и так сообщение, звонки постоянные, притом, что с его стороны инициативы контакта больше чем с моей. Про жизнь друг-друга в течении дня все знаем. общение и отношения всегда очень тёплые эмоционально, много говорим, смеёмся.

(Она показывает все содержимое экселя, в котором она вычисляет свою значимость для него и подсчитывает свои шансы на брак. Многие считают, что именно так и нужно вычислять свою значимость, подсчитывая вложения, обещания и оправдания)

А он все время интересуется как у меня дела на работе всё ли у меня в порядке с деньгами и все время предлагает свою помощь. Предлагает помощь типа а давай я оплачу тебе путёвки с детьми, притом что это предложение неожиданное когда мы не говорим не о каком отдыхе,то есть без всяких моих и намёков. И так бывает регулярно, что то да предлагает, купить, сделать. Я от всего что он предлагает отказываюсь. Ну и все, что необходимо я в состоянии себе и детям купить/оплатить.

(А если бы была не в состоянии? Что это за аргумент?)

Принимаю подарки, если он уже вручает мне купленное, подарок или если уже привозит курьер какие-то подарки для меня или для детей. Отказываюсь потому что не хочу чувствовать себя обязанной, так как такие дорогие подарки я делать не могу ну и вообще чувствую себя не очень комфортно в такой ситуации.

(Она делает вид, что некомфортно ей из-за собственной независимости. Но эксель ее так набит, что зависимость ее от него очевидна. Некомфортно ей, потому что она боится быть ему нагрузкой)

Я в свою очередь тоже стараюсь ему что-то подарить устроить какой-то сюрприз знаю его предпочтения. Насколько позволяет мои возможности заботиться о нём что-то заказываю, записываю врачу, готовлю что-то особенное, когда он остаётся у меня и так далее.

Вот Ночуем мы либо у меня, либо в гостинице. Он аргументируют гостиницу тем, что когда ушел от жены купил большую квартиру, но потом перевёз родители из другого города и поселил в этой квартире, и так как редко бывает здесь, то смысла покупать ещё одну квартиру нет. Удобно когда забирает детей, и он и родители сразу общаются.

(Интересно у Штурманов с Ищейками вот что. Они не только заставляют партнеров все время оправдываться, но и в письмах подробно приводят эти оправдания вытянутые. Они уверены, что без этих оправданий у нас возникнут вопросы, а если списком аргументы привести, тут-то мы увидим, что мужчина и правда старается. Хотя видим мы человека, которого вынуждают все время отчитываться и оправдываться, прижав к стене щипцами или кислыми щами)

Меня не с детьми, не с родителями не знакомил.

С моими детьми знаком, но как просто знакомого им представила. Так получилось, что пересеклись.

(Она бы тоже не стала представлять. Тут они на равных, не подумайте ничего)

Он очень часто говорит что ему со мной очень хорошо и что он меня обожает, но, что любит не говорит. И вообще как-то до этого был разговор философски о любви, и он сказал что любовь это человеческая слабость, и что лучше жить без любви. Я же ему говорю что я его люблю, но ничего не спрашиваю.

(Это колонки в экселе, где у нее плюсики, а у него минусы)

Он всегда говорит, что очень скучает, и ему хорошо со мной во всем. Не так давно я с подругами уезжала отдыхать на неделю, а он приехал после недели сюрпризом и мы остались ещё на несколько дней, в общем такие приятности устраивает.

Что-то планировать заранее, отдых поездки не можем, потому что у него все очень быстро меняется в плане работы и вообще. Этот момент меня напрягает. Так как у меня тоже есть свои дела и друзья, и я все время меняю планы свои под него.

Ситуация: Подруга скидывает фотографии с тиндера, пишет: кажется это твой С… это и правда был он. Я пересылаю ему фото, а последние фото это я фотографировала, так ему и пишу что это я тебя две недели назад фотографировала. Он читает и ничего не отвечает. Я регистрируюсь на Tinder тоже, делаю скрин что зарегистрировалась, отправляю ему и пишу “решила быть взаимовежливой». (Потом правда сразу удалилась). Он в ответ присылает значок 👌.

(Уличила и наказала)

В этот день вечером спрашивает у меня где ты будешь завтра утром, я ничего не отвечаю.

Утром пишет:

-доброе утро. ты будешь дома? мне нужно забрать вещи для спорта (оставил у меня после последнего раза). Могу заехать?

-да, заезжай

Сложила ему, и свои спец оборудования для отдыха, приезжает отдаю, говорит вытащи свое, я говорю нет мне не пригодится кому-нибудь отдашь. Забирает, ничего не говорит уезжает.

Выходные проводила отлично, о нём практически не думала и не переживала по поводу ситуации было закрытие летнего парусного сезона, ходили с друзьями на яхте.

(Еще не хватало переживать. Штурманы – женщины сильные и независимые)

Через день он звонит, я не видела и не взяла трубку. Потом перезвонила, говорит что хотел подъехать поговорить, но мне уже было неудобно вернулись дети. На следующее утро звонит спрашивает дома ли я, спрашивает можно ли подъехать.

Приезжает, отдает мне обратно мои вещи для спорта. Говорит:

-давай поговорим о нас

-давай

-ничего не хочешь мне сказать?

-думала ты хочешь

-прости меня, это была какая-то дурость… ничего не было, и никого нет. И я обещаю, ты меня никогда там не увидишь. Я очень скучаю, по тебе по нашему общению… достаёт цветы..(стояли возле дома на улице, не стала приглашать в дом)

Цветы взяла, поблагодарила, зашла. Он уехал. Вот должен в пятницу вернуться…

(Был выслежен и наказан, но постояв в углу, все обдумал и попросил прощения)

Звонит и пишет, и говорит что я общаюсь с ним не так как раньше и он из-за этого переживает. А у меня уехала помощница по работе в отпуск на неделю я очень сильно загружена и по работе, но и настроение соответственно не такое как было до ситуации.

(Он хоть и попросил прощения, но теперь ищет предлог, как бы с ней расстаться совсем)

В общем я не знаю как быть в этой ситуации я понимаю что у нас огромная разница в финансовом плане, что он очень богат и может позволить себе вообще всё и всех.

(Здесь пожаловалась так, что похвасталась. Может позволить себе все и всех, а хочет только ее. Все остальные женщины выстроились в очередь, но отвергнуты)

Ну и развитие отношений какого-то наверное не вижу. Хотя для себя я и не хочу семейной жизни 24/7. У меня очень много своих дел, дети, друзья, спорт, мастерская, но полноценные отношения с совместным проживанием несколько дней в неделю и более точный статус отношением мне важен.

подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации.

(Нет, ну если не хочется, то и не надо. А вот если бы хотелось, можно было бы брать его в мужья)

Вот он приедет через несколько дней.. незнаю как себя вести. Ощущение, что стала любить его меньше. И теперь вдруг буду все время его подозревать, что он там или тут кого-то завёл, или буду не такая счастливая, и Не заинтересованная (а через силу, в отношениях у меня не получиться ничего делать) и тем самым уже получится сама испорчу отношения, и буду нести за это ответственность.

Спасибо Вам.