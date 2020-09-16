Нанесший удар по голове диджею mr. Basic признал вину

16.09.2020, 13:08, Новости дня

Подозреваемый по делу о причинении смерти по неосторожности диджею mr. Basic Сергею Бабину в Крыму признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

О признании вины подозреваемым в причинении смерти по неосторожности жителю Орска в Крыму сообщило ГСУ СК по Крыму и Севастополю, передает ТАСС.

«Подозреваемый был задержан. Учитывая признание своей вины, содействие правоохранительным органам, своевременное прибытие с целью проведения следственных действий, по ходатайству органов МВД на первоначальном этапе судом ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами дело переквалифицировано на ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – сообщили в ведомстве.

Напомним, mr. Basic – музыкант из Орска, работавший в Москве в последнее время.

Инцидент произошел 8 сентября в частном секторе села Поповка Сакского района между двумя компаниями отдыхающих. Житель Нижнего Новгорода ударил кулаком жителя Орска, тот упал на землю, ударившись затылком. Его доставили в больницу с травмой головы, где он скончался.

Изучаются видеозаписи с места происшествия, идет допрос очевидцев конфликта и представителей потерпевшей стороны.

Ранее в сети публиковали видео драки, в которой диджей Сергей Бабин, известный как mr.Basic, получил смертельный удар по голове.

Бабина госпитализировали в одну из больниц Евпатории, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Однако mr.Basic скончался, не приходя в себя.