Кремль призвал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации

16.09.2020, 13:08, Новости дня

Необходимо прекратить упоминать проект газопровода «Северный поток – 2» в контексте какой-либо политизации, так как это взаимовыгодный коммерческий проект, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается упоминаний газопровода, то наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермаер также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.

В Бундестаге заявили, что качество отношений РФ и Германии может измениться из-за отказа от реализации проекта «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным.