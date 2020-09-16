Мнение: О медленном отрезвлении России после Крыма

16.09.2020, 12:50, Разное

Есть такое лёгкое ощущение, немножко подкрепляемое свежей социологией, что «Крымский синдром», охвативший – или, вернее сказать, захвативший – Россию весной 2014 года, мало-помалу сходит на нет. Осторожно и медленно, постепенно и робко, но всё же – сходит.

Вот что говорят недавние опросы населения в российских городах и весях.

Доля россиян, разделяющих официальную концепцию о величии России как державы, снижается третий год подряд. По данным ВЦИОМа, на сентябрь 2020 года только 37% жителей РФ считали свою страну «великой державой». По сравнению с 2018 годом их доля уменьшилась на 12 процентных пунктов, а если сравнивать с 2017-м – на все 20 п.п. Число верящих, что Россия сможет заполучить этот статус в ближайшие 15-20 лет снизилось до 26% с 35% всего два года назад.

Уместно вспомнить, что резкий рост великодержавных настроений социологи зафиксировали на фоне успеха путинской спецоперации #Крымнаш в 2014 году. Тогда доля населения, считающего Россию «великой», рывком выросла почти в шесть раз и достигла постсоветского максимума 57%. А за последние три года этот показатель снизился в 1,5 раза на фоне когнитивного диссонанса между захлёбывающимся от восторгов телевизором и неуклонно пустеющим холодильником.

Динамика за всё время исследований тоже интересна.

В сущности, только один раз грёзы о державности взяли верх – в 2014 году. Но с тех пор они развеялись, как дым, в массовом сознании. Более того, исторически рекордная доля, 10% россиян, призывают «не стремиться ни к каким глобальным целям», а просто жить, как все. Большинство же, 44%, считают, что России следует попытаться быть хотя бы «в десятке» по экономике и влиянию. Что пока вполне посильно, если не тратить ресурсы на геополитические амбиции. Кстати, чаще всего эту цель считают главной молодые люди – от 18 до 35 лет, там доля носителей таких убеждений слегка превышает 50%.

Наконец, проходит и комплекс имперскости. Теперь исторически минимальная доля граждан РФ считают, что #Россия должна задавать тон на постсоветском пространстве. По сравнению с 2003 годом их удельный вес снизился почти втрое.

То есть, не совсем верно считать, будто нынешний президент Владимир #Путин пошёл на поводу у большинства, когда занялся восстановлением роли России на мировой арене до уровня #СССР. Скорее, наоборот, он на какое-то время сумел подчинить этой задаче многих сограждан, в основном благодаря умелой игре на постсоветских комплексах и массированной пропаганде. Но теперь её угар спадает, хоть и медленно. И стареющий президент уже не представляет мнения доминирующего большинства.

Получается, он должен уйти и уступить место носителям других идей, не столь радикальных?