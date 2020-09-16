 

В УФСИН подтвердили смерть Тесака

16.09.2020, 12:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУправление ФСИН по Челябинской области подтвердило смерть националиста Максима Марцинкевича в следственном изоляторе №3.

По этому факту назначена внутренняя проверка, сообщили в региональном УФСИН, передает РИА «Новости».

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что не располагает достоверной информацией по этому вопросу. «Нам пока не удалось получить никаких данных», – указал он.

В среду сообщалось, что Марцинкевич якобы скончался в следственном изоляторе №3 в Челябинской области. По данным источников, Тесак совершил самоубийство.

Напомним, Марцинкевич был осужден по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Собянин заявил о неготовности Москвы к полному открытию для туристов

03.08 / МИД Германии призвал ЕС не бояться противостояния с Китаем

07.09 / Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

25.08 / Третьего сентября Huawei представит ряд новых устройств

13.08 / Фетисов и Кобзев договорились о совместной работе над стратегией развития Байкальской территории

19.08 / Сборная РФ по футболу проведет матчи без зрителей

07.07 / У президента Бразилии выявили симптомы коронавируса

08.09 / Сторонники Навального в Новосибирске начали готовить провокации к выборам

06.08 / На юге Мексики запретили продавать детям фастфуд и газировку

08.07 / Трамп впервые проводит встречу с президентом Мексики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска