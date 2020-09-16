Депутат Бундестага предложил понизить пенсии ветеранам Вермахта до уровня российских

16.09.2020, 12:37, Разное

Представитель Левой партии Карл Зигман выступил в парламенте Германии с критикой пенсионного содержания бывших солдат Третьего Рейха. По его мнению, столь высокие пенсии ветеранов Вермахта по сравнению с пенсиями советских воинов-освободителей позорят нынешнюю Германию. Депутат призвал к социальной справедливости.

«Ко мне недавно обратился мой коллега из России Геннадий Зюганов: «Карл, как же так? Наши солдаты геройски сражались четыре года. Били фашистскую гадину по всем фронтам, дошли до Берлина и теперь еле сводят концы с концами. А ваши гитлеровские прихвостни сожгли пол-Европы и ни в чем себе не отказывают. Разъезжают по всему миру и рассказывают о своих подвигах будущим пионерам. Разве для этого мы положили 9 миллионов советских воинов?. После его слов я глубоко задумался и понял, что мне стыдно за себя и за всех немцев от того, что бывшие приспешники Гитлера получают в месяц от 1 500 до 6 000 евро, бесплатно лечатся в лучших госпиталях Германии и имеют льготы на проезд по всей стране. В то время как российские ветераны довольствуются жалкой подачкой в 500 евро. Товарищ Зюганов также пожаловался на то, что российское правительство хуже всяких оккупантов, не хочет поднимать пенсии ветеранам, хотя КПРФ неоднократно ставило этот вопрос на голосование в российском парламенте. Поскольку правительство ФРГ не может повлиять на пенсионное обеспечение российских ветеранов, то мне кажется справедливым понизить пенсии ветеранам Вермахта. Как только пенсии ветеранов в России начнут расти, мы будем параллельно поднимать пенсии и нашим ветеранам», — сказал Карл Зигман.

Депутат заранее обвинил в нацизме тех, кто будет голосовать против данной инициативы. В случае, если закон не будет принят, Зигман пообещал обратиться в ООН с вопросом о проведении повторной денацификации Германии.