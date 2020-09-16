 

Ученые выяснили, от чего быстрее развивается мозг обезьян

16.09.2020, 12:33, Новости дня

Международная группа исследователей, собранная из представителей университетов разных стран, провела ряд экспериментов с шимпанзе, чтобы выяснить, как условия обитания влияют на развитие умственных способностей приматов.

Оказалось, что животные становятся сообразительнее и лучше справляются с возникающими проблемами, если им периодически приходится менять места обитания.

Переход на незнакомое место и, тем более, необходимость менять систему поиска пищи, обустройства логова для ночлега – все это заставляет приматов развивать свою сообразительность, отмечают ученые. Кстати, у птиц, которым пришлось менять среду обитания, также наблюдается увеличение размеров головного мозга.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Добровинский нашел несоответствия в показаниях свидетеля по делу Ефремова

09.09 / Spiegel – ЕС предостерегает Великобританию от саморазрушительной стратегии после брексита

05.09 / VOAэкспресс 4 сентября 2020

30.07 / Мнения: Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

23.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

28.07 / Российский ученый оценил опасность магнитных бурь

08.08 / Россия использует украинского нардепа Деркача для вмешательства в американские выборы – контрразведка США

13.07 / Лесной пожар в Луганской области ликвидирован – ГСЧС Украины

12.08 / Nokia готовится к выпуску 4 недорогих смартфонов

10.07 / В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска