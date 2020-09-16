Ученые выяснили, от чего быстрее развивается мозг обезьян

16.09.2020, 12:33, Новости дня

Международная группа исследователей, собранная из представителей университетов разных стран, провела ряд экспериментов с шимпанзе, чтобы выяснить, как условия обитания влияют на развитие умственных способностей приматов.

Оказалось, что животные становятся сообразительнее и лучше справляются с возникающими проблемами, если им периодически приходится менять места обитания.

Переход на незнакомое место и, тем более, необходимость менять систему поиска пищи, обустройства логова для ночлега – все это заставляет приматов развивать свою сообразительность, отмечают ученые. Кстати, у птиц, которым пришлось менять среду обитания, также наблюдается увеличение размеров головного мозга.