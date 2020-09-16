Российские ученые обнаружили доказательства существования внеземной жизни

16.09.2020, 12:33, Новости дня

Теорию о том, что первые живые организмы были занесены на Землю из космоса, сумели подтвердить ученые в Объединенном институте ядерных исследований. Им удалось обнаружить следы органики в окаменелостях метеорита Оргей, упавшего на территории Франции еще в 1864 году.

Сделаны качественные снимки, которые будут собраны в отдельный альбом и изданы, чтобы с ними могли ознакомиться другие исследователи и обычные люди, интересующиеся этой темой.

По словам руководителя института Алексея Розанова, таких находок уже достаточно много собрано учеными из разных стран. Сегодня можно утверждать, что во всех случаях органические окаменелости образовывались на небесных телах с магнитным полем и наличием воды. То есть, там были условия, схожие с земными.