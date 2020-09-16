“Кинотавр-2020”: Аня Чиповская и другие звезды на премьере фильма Анастасии Пальчиковой “Маша”

16.09.2020, 12:30, Разное

Вчера молодой человек Ани Чиповской Дмитрий Ендальцев получил почетный диплом участника конкурса короткого метра: актер и режиссер показывал в этой программе картину “Жених. Невеста. Селедка”. Впрочем, пара явно не покинет берег Черного моря и после вручения призов “коротышам” и останется до конца фестиваля: ведь, напомним, что Аня снялась в четырех из представленных в основном конкурсе 13 картин. И вчера, на пятый день фестиваля, показывали второй фильм из этого списка – кино Анастасии Пальчиковой под названием “Маша”.

Аня Чиповская (украшения, Mercury) Анастасия Пальчикова (украшения, Mercury) Александр Горчилин и Варвара Шмыкова Светлана Устинова и Илья Стюарт Янина Студилина

Режиссерский дебют Анастасии (ранее она писала сценарии к таким проектам, как “Большой” и “День до”) еще до премьеры в Зимнем театре окрестили новым “Быком” – таким образом сравнивая “Машу” с прошлогодним фильмом-лауреатом “Кинотавра” от режиссера Бориса Акопова. Однако между двумя картинами куда больше различий, нежели общих черт. Обе поставлены в декорациях лихих 90-х, но каждый режиссер выбирает в этом времени свои приоритеты и угол зрения. Акопов отображает личный, по-детскому наивный взгляд на бандитский мир, не прощающий слабостей и сердечной недостаточности. Анастасия также фокусирует внимание на времени собственной ранней юности, но розовые очки (их носит в кино главная героиня) здесь скорее аксессуар, а не фильтр авторского взгляда.

Алексей Смирнов и Анастасия Пальчикова Дарья Златопольская Катерина Шпица Нигина Сайфуллаева и Валерия Роднянская Вадик Королев (OQJAV) и Владимир Мишуков Андрей Хржановский

В мире, где растет и взрослеет девочка Маша, происходит немало страшного, и тот факт, что режиссер мастерски выносит обыкновенную жестокость и бытовую жуть за периферию кадра, лишь усиливает устрашающий эффект. Выстрелы звучат в этом кино почти всегда в других комнатах – но всегда громко, оглушая зрителя и понемногу прорываясь в уютный Машин мир. И вот уже воспитывающий ее с ранних лет суровый “крестный” (Максим Суханов) оказывается совсем не заменой бросившему ее отцу, а жестоким хищником. А друзья детства в одночасье могут обернуться врагами… Пожалуй, единственный персонаж в картине Пальчиковой, кто этой трансформации не подвергается, – сама героиня, неизменно сильная, смелая, а порой словно бы и бессмертная. Хотя здесь авторская пристрастность понятна и простительна. В конце концов, если на кого и смотреть через розовые фильтры, так это на актрису Полину Гухман, исполнительницу роли юной Маши. А также – конечно, на Аню Чиповскую, ее более “взрослую” и не менее притягательную версию.

Команда картины “Маша”