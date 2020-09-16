Скандалы: Бой за водопой

16.09.2020, 12:25, Разное

Губернатор Севастополя представил президенту проект водоснабжения города, который лишит воды 30 тысяч крымчан

Дефицит пресной воды в Крыму, возникший после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, засушливым летом 2020 года обозначил себя особо остро. Запасы основных водохранилищ — Симферопольского, Партизанского, Аянского, Чернореченского — к концу августа – началу сентября составляли от 12% до 38%. В ряде районов полуострова введен почасовой режим подачи воды: от 3 до 6 часов в сутки. В некоторых селах воду подают три раза в неделю.

За две недели до выборов, 2 сентября 2020 года, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил президенту Владимиру Путину проект, призванный «решить» проблему водоснабжения города-героя.

«Есть проект, который в принципе задуман еще в советское время. К нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован. Это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Река Коккозка — это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Черноречинское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой», — сказал Развожаев.

В своей речи он дважды подчеркнул, что говорит об «избыточной воде», которой не пользуются жители Крыма. И добавил, что на реализацию проекта нужно 3,8 млрд рублей.

Владимир Путин отреагировал воодушевленно. Сказал, что «оформит соответствующее поручение правительству», и что нужно согласовать с федеральными властями темпы и сроки «этой совместной работы».

На совещании почему-то не пришелся к слову тот факт, что

проект переброски воды из Коккозки в Чернореченское водохранилище уже неоднократно обсуждался на полуострове и вызвал протесты не только населения, но и властей Крыма.

Причина проста: в отличие от правительства Севастополя рядовые крымчане и республиканские чиновники считают, что никакой «избыточной воды» в Коккозке, отнюдь не глубокой реке — шириной 3–5 метров, нет. Переброска для нужд полумиллионного Севастополя, указывают они, лишит воды 12 сел в Бахчисарайском районе, а это 30 тысяч человек.

Как и четыре года назад, жители готовы выйти на улицу.

Заморозили, но не исключили

В 2014, а затем и в 2016 году севастопольские власти предлагали создать в заповедной зоне около села Соколиное водохранилище, чтобы искусственно перехватывать паводковые воды Коккозки. За 1,75 млрд рублей предполагалось построить 28-километровый туннель для трубопровода, по которому 15 миллионов кубометров воды будет перебрасываться в Чернореченское водохранилище. «Проект» сообщал, что чиновники заплатили подрядчику, ООО «Севстройинвест», 18 млн рублей, но вскоре прокуратура выяснила:

разработанная документация представляет собой всего лишь эскизы, стоимость которых максимум 3 миллиона.

Со второго подрядчика, «МосСтройКвадрат», правительство Севастополя взыскало неустойку за недоделанный проект. Эстафету приняла компания «ОЭК» — ее работа оценивалась уже в 59 миллионов. Однако, по словам вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, контракт с ней так и не был заключен.

В 2016 году в Бахчисарае и селах Бельбекской долины, по которой течет Коккозка, начались протесты. На публичных слушаниях тысячи жителей проголосовали против переброски воды.

«Ни один вариант, который ущемляет права местных жителей, либо нарушает экологическую безопасность на территории Республики Крым, принят не будет и мной поддержан также не будет», — заявил глава республики Сергей Аксенов.

В итоге проект переброски был раскритикован заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и главой дирекции Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя Андреем Никитченко. Проект заморозили, но из ФЦП не исключили.

Проект видишь? А он есть

На встрече с президентом Михаил Развожаев достал проект из-под сукна. Он предложил якобы «более высокотехнологичный» с точки зрения экологии способ переброски воды — построить дамбу методом ковшевого водозабора, затем проложить 60 километров водопровода и с помощью насосов с января по март перекачивать в Чернореченское водохранилище паводковые воды Коккозки. В случае президентского одобрения строительством за 3,8 млрд руб. займутся военные. Согласие министра обороны Сергея Шойгу, сообщил Развожаев, уже есть. Кроме того, врио предложил отремонтировать водопроводные сети региона.

В эфире телеканала НТС глава Севастополя, правда, уточнил, что самого проекта пока нет, его разработку предполагается завершить лишь в январе 2021 года. По словам Развожаева, предварительно глава Крыма поддержал проект. В пресс-службе Сергея Аксенова «Новой» пояснили, что правительству республики «не давали поручения» заниматься проектом переброски воды и что этот вопрос находится в ведении правительства России. На вопрос, действительно ли глава Крыма одобрил инициативу Развожаева, в пресс-службе не ответили.

Собеседник «Новой» в правительстве Крыма заявил, что предложение губернатора Севастополя «мягко говоря, вызвало у республиканских властей удивление».

«Надо было сначала не к президенту идти, а к жителям», — заявил он.

Сам Михаил Развожаев воспринимает критику проекта в штыки. В эфире телеканала СТВ он заявил, что проект «всесторонне продуман», но «еще дорабатывается». «Проект, который мы сейчас предлагаем, это не тот проект, который был в советские времена, он основан на этих изысканиях, но это другой проект», — заверил губернатор.

Проектирование каждого объекта оставляет след: должна быть проведена госзакупка, заключен контракт и выделены средства из бюджета. И все это должно быть опубликовано в открытом доступе. Однако никаких следов нового проекта найти «Новой газете» не удалось. Михаил Развожаев на наши звонки не ответил. В пресс-службе губернатора на вопросы тоже отвечать не стали. Директор Севастопольского водоканала Николай Перегуда отказался назвать подрядчика и сумму контракта, заявив, что без письменного разрешения правительства города «ничего не скажет».

Источник «Новой» в правительстве Севастополя признал, что никаких новых исследований возможности переброски воды из Коккозки в Чернореченское водохранилище учеными не проводилось. Вице-губернатор Владимир Базаров это подтвердил: проекта нет, и его надо разрабатывать, но когда это произойдет, пока непонятно, так же, как и неизвестны источники финансирования, распорядитель бюджетных средств, сроки реализации проекта, сроки определения подрядчика и начала строительства.

Гидробиолог Григорий Прокопов, преподаватель Крымского федерального университета, в разговоре с «Новой газетой» отметил, что в советское время от проектов по переброске воды из Коккозки отказались из-за нецелесообразности.

— Фактически объем воды, который декларируют власти, сейчас взять попросту неоткуда, — говорит ученый.

— Необходимо отвести реку, создать дополнительное русло, чтобы на время строительства она сохранилась. Как будут производить эти работы в густонаселенной местности — вопрос. Реализация амбициозных заявлений «построим с помощью военных до Нового года» представляется маловероятной. Обычно проектирование и научные изыскания занимают не меньше года. Процесс делится на три этапа. Первый — оценка современного экологического состояния, второй — анализ возможных воздействий на объект в процессе строительства, третий — рекомендации по уменьшению негативных эффектов. Печальный пример уже есть в Крыму — трубопровод для переброски воды из реки Биюк-Карасу в Симферопольское водохранилище. Там уже много водопотерь. Да, работу сделали быстро, но чем это закончится? Снижается уровень грунтовых вод, через пару месяцев мы получим долину без воды.

«Пренебрежение интересами населения»

— Будет не просто протест. Думаю, будут организованные протесты по всей Бельбекской долине и на территории Севастополя, потому что это очевидно грядущая экологическая катастрофа, — говорит, горячась, житель села Соколиное Олег Котиков. — То, что Развожаев заявлял, — некомпетентность и незнание ситуации. Президенту заявляется, что каждый паводковый месяц можно забирать по 15 миллионов кубометров воды. Развожаев просто не знает, что годовой сток Коккозки максимум 36,5 млн кубометров. Откуда столько воды взять? Сейчас ситуация наглядная:

Коккозка пустая, Бельбек практически пересох. Это пренебрежение интересами населения Крыма.

Особенно если учитывать, что альтернативные решения властями Севастополя не рассматриваются.

Житель села Фруктовое Константин Андрео говорит, что раньше река Бельбек была более полноводной, источников и родников около нее было больше.

— Если водопровод не работал, мы могли набрать воды в роднике. Но теперь они все пропали. А если еще забирать воду из Коккозки, жителям будет воды не хватать, — рассказывает он. — Вдоль Бельбека на протяжении 13 километров расположены сады, есть несколько сельхозпредприятий, которые берут воду из реки. В каждом доме есть земельный участок с огородом, домашние животные, которым тоже нужна вода.

Жители Бельбекской долины объединяются в социальных сетях, начинают собирать подписи под вторым с 2016 года обращением к президенту, сообщила «Новой» местная жительница Наталья Кутлер. По ее словам, дело не только в отсутствии воды у местных жителей, а в том, что из-за реализации этого проекта есть риск, что экосистема будет разрушена.

Не факт, что Коккозка в течение нескольких лет не уйдет под землю через карстовые пустоты.

С просьбой отказаться от реализации проекта выступили и депутаты сел Бельбекской долины. Соответствующее обращение они направили в Минприроды РФ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с «Новой газетой» заявил, что он категорически против переброски воды из Коккозки в Севастополь и предполагает, что проект вряд ли будет реализован.

— Поселки Бельбекской долины живут за счет этой воды, а переброска ее в Севастополь приведет к серьезным экологическим последствиям, — уточнил сенатор. — В 2016 году проект отвергли. Приходит новая администрация, новые люди, они обеспокоены серьезной проблемой водоснабжения Севастополя. И их можно понять. И они, видимо, не зная деталей, снова [этот проект] озвучили. Ну, давайте воду перебросим, и что? Оставим жителей долины без воды. Надо заниматься ремонтом системы водоснабжения, искать дополнительные источники, но только не за счет воды, которая используется в районе с десятками тысяч жителей.

Усомнился в возможности забирать стоки из Коккозки и замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров. По его словам, прогноз наполнения реки «может быть очень разный». «Мы не знаем, какой будет зима, как стоки будут наполняться. И это уже называется даже не прогнозирование, а гадание», — отметил чиновник в интервью «РИА Новости — Крым».

«Это будет просто потерянная вода»

— За счет зимне-весеннего периода паводков пополняют карстовые подземные источники, которые в свою очередь наполняют скважины и колодцы, — говорит ученый-гидробиолог Крымского федерального университета (КФУ) Григорий Прокопов. — Коккозка, переходящая в Бельбек, миллионы лет выносит песок и гальку на северное побережье Севастополя, формируя пляжи. Пляжная полоса уменьшает риск обвалов и оползней берега из красной глины, который подтачивают морские волны. Но если паводки из Коккозки заберут, она (пляжная полоса) станет уменьшаться в два раза быстрее, а примерно через десять лет пляжи могут исчезнуть. И это уже не говоря о краснокнижной фауне реки — форели, пресноводных крабах.

По словам ученого, последствия для природы могут быть самые губительные, а две реки без паводковой воды просто затянутся илом. С коллегой согласен и глава крымского отделения РАН Виктор Тарасенко.

— На этой территории множество карстовых пустот и будут большие протечки, к тому же там сейсмоактивная зона. Это просто потерянная вода и испорченные нервы многих людей. Лучше бы этого не делать: вода идет, она подпитывает и колодцы, и подземные воды. Эта вода работает на пользу уже сложившейся экосистемы реки Бельбек и центральной части Бахчисарайского района. Есть определенная угроза, если будет забираться значительное количество воды, что одна из самых живописных и плодородных долин Крыма начнет испытывать дефицит влаги.

Надежда Исаева