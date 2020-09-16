Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при одном условии

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16.09.2020, 12:23, Разное

Оппозиционер Светлана Тихановская рассказала, что действующий президент может получить гарантии личной безопасности. Но это произойдет только при условии, что Александр Лукашенко покинет пост спокойно, “по-человечески”.

Экс-кандидат на пост главы республики допустила, что Батька может рассчитывать и на большее. “Мнение всех людей будет учитываться при решении этого вопроса”, – подчеркнула Тихановская в интервью украинскому изданию LB.ua.

Ранее оппозиционер обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она заявила, что его соглашения с Александром Лукашенко не обладают законной силой. После прихода к власти протестующих все договоры пересмотрят.

Журналист Александр Коц раскритиковал Светлану Тихановскую за эти слова. По его мнению, оппозиционер стала говорить языком Майдана. Она не признает того, что в республике могут жить люди, которые поддерживают действующий режим.

Напомним, протесты в Белоруссии начались сразу после выборов президента. Сотни граждан каждую неделю выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования. В ряде городов митинги жестко подавляли милиционеры.



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