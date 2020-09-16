 

Мнение: А ведь вчера страна даже не вспомнила о юбилее главной кремлевской бездарности

16.09.2020, 12:20, Разное

Помните такого персонажа? Нет? Надо же, а ведь он был даже президентом страны.

В памяти неблагодарного народа о чиновнике осталось только прозвище Айфончик, пруд с уточками и обувь на заказ с гигантской толщины фальшподошвой.

О загорелом замглавы Совбеза Медведеве с излишком веса и недостатком роста никто не вспомнит уже через пару лет, не вспомнят даже о том, что именно его считали преемником лидера нации все эти бесконечные путинские десятилетия. А ведь когда то (по его мнению) его слова “отливались в граните”.

Друзья, признавайтесь- открыли вчера бутылочку шампанского в честь юбиляра? Вообще помните, кто это такой? И если “ДА”, то чем он вам запомнился. По возможности без мата, пожалуйста ))

Ах да, он постоянно засыпал еще…..

Источник: Теория элит



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