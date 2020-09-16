 

Samsung готовит к выходу новую линейку бюджетных камерофонов Galaxy F

16.09.2020, 12:17, Разное

Samsung намерена выпустить на рынок новую линейку своих смартфонов. Модели семейства Galaxy F будут камерофонами бюджетного сегмента.
Эксперты сферы мобильных технологий сообщают, что новая серия будет отличаться свойствами фото-видео-камер. Блогеры, пишущие на тематику технологий, предполагают, что модули смартфонов новой линейки будут состоять из нескольких объективов. Стоимость аппаратов семейства Galaxy F не превысит 275 долларов, а официальную презентацию южнокорейский IT-гигант запланировал уже в сентябре. Преимущественно продажи новых устройств будут проводиться через торговые интернет-площадки. Но не исключено, что приобрести бюджетный камерофон можно и в обычных точках продаж. Стоит отметить, на данный момент продукция Samsung является одной из наиболее популярных на рынке смартфонов, занимая 18,6% доли мирового рынка.

Первым девайсом линейки станет Samsung Galaxy F41, ценник базовой модели которого составит 200 долларов. Специалисты индустрии мобильных технологий утверждают, что смартфон получит каплевидный вырез на дисплее, в котором расположится селфи-объектив. Данных о его разрешении пока нет, как не известны и показатели тройной тыльной камеры, вынесенной производителем на заднюю панель в прямоугольный модуль. Также устройство оснащено разъемами USB-C и 3,5-миллиметровым аудиогнездом для подключения наушников.

Кроме того, смартфон оснащен светодиодной вспышкой, дактилоскопом для идентификации пользователя. Основную память флеш-накопителя можно дополнить за счет карты формата microSD. Работает аппарат на однокристальном процессоре Exynos 9611, который дополняет 6-гигабайтный чип оперативной памяти. Из коробки в Samsung Galaxy F41 установлена операционная система Android десятого поколения.



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