Xiaomi уже “дразнит” выпуском первого смартфона на Snapdragon 875

16.09.2020, 12:17, Разное

Процессоры нового поколения Snapdragon 875 дадут смартфонам новые возможности и потенциал. Китайская компания Xiaomi уже «дразнит» потенциальных покупателей, заявляя о скором выходе первого «умного телефона» на усовершенствованном чипсете.

Согласно данным, обнародованным Xiaomi, новая модификация однокристальной системы может войти в оснащение смартфонов Xiaomi Mi 11 и Redmi K40. Процессор построен на базе 5-нанометровой технологии, что позволит ему быстрее и эффективнее справляться с любого рода задачами. Сейчас глава и гендиректор брендов Xiaomi и Redmi всячески подогревает интерес к новому комплектующему.

Так, в личном аккаунте в соцсети Weibo Лу Вейбинг задал подписчикам вопрос относительно их готовности к выходу новых флагманских смартфонов с указанным процессором. Как предполагают эксперты рынка, борьба за возможность стать первыми, кто выведет на рынок аппарат с Snapdragon 875, разгорится между Xiaomi и Samsung. Именно южнокорейская корпорация производит 875 поколение Snapdragon, для этого здесь применяется оптимизированный метод EUV-литографии.

Специалисты сферы уверены, что в новом чипсете установят новейшие ядра Cortex с индексами X1 и A78. Преимущество первого – ускорение на 23% большой целочисленной производительности и в два раза более высокие показатели обучаемости, чем у Cortex-A78. С такими комплектующими смартфоны выйдут на новый уровень работы с большей мощностью, многозадачностью и производительностью.