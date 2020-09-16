Михаил Галустян озвучил свои заработки в проекте «Наша Russia»

16.09.2020, 12:17, Разное

Михаил Галустян признался, что он никогда не сравнивал свои гонорары с вознаграждением коллег, а также озвучил заработки в проекте «Наша Russia». Актер считает себя человеком, который «знает себе цену», поэтому «не привык смотреть в чужие карманы».

По словам Михаила Галустяна, он четко понимает, чего хочет в жизни, поэтому озвучивает желаемую сумму. Актер вспомнил интересный случай, который помог ему расставить приоритеты по поводу гонораров. Когда-то его спросили, сколько он хочет зарабатывать. На тот момент артист был участником КВН и привык к сумме в 100 долларов за концерт. Его озадачил вопрос, поэтому он назвал цифру, большую в сто раз. При этом Михаил Галустян боялся «продешевить или переборщить». Как он пошутил, в нем «проснулся армянин», но неожиданно эту зарплату утвердили.

Артист вспомнил, что он дал поклоннику свой первый автограф в 19 лет. Однако настоящей знаменитостью он начал себя считать, когда его пригласили в проект «Наша Russia». Ранее актёр выступал в команде «Утомленные солнцем», в год было примерно по 300 концертов. Гарик Мартиросян предложил коллеге переехать в столицу, и тогда Михаила Галустяна пригласил Артур Джанибекян – директор Comedy Club Production.