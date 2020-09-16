«Тесак» Максим Марцинкевич найден мертвым в челябинском СИЗО
16.09.2020, 12:18, Новости дня
Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске.
Как сообщает источник, Марцинкевич покончил с собой. Смерть активиста подтвердили телеканалу «360» в челябинском ФСИН.
В камере Марцинкевич находился один.
Baza сообщает, что он оставил предсмертную записку, в которой заявил, что он «не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО» и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник. Записка, по данным Baza, завершается словами «простите меня».
В то же время, источник Life News утверждает, что записки у Тесака обнаружено не было. Адвокат Марцинкевича заявил изданию, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.
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