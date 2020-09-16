Красноглазое существо из подвала

16.09.2020, 11:21, Разное

Эта история была опубликована на днях на сайте исследователя странных существ Лона Стриклера. Прислал ее человек, который когда-то жил в городе Питсбург, штат Пенсильвания, на улице Линнвью-Авеню ( Linnview Avenue).

Он также указал номер того самого дома, но Стриклер решил его скрыть, выложив лишь его фото из Google Maps. Желающие сами могут попытаться найти нужный дом на карте, "прогулявшись" по указанной улице.

"Когда я был ребенком в 1980-х годах, я часто приезжал в гости на выходные в дом моего кузена в Каррике (пригород Питсбурга), Пенсильвания, США. Это был старый и жутковатый кирпичный дом странной формы, который был построен в 1900 году. Этот дом и сейчас стоит на Линнвью Авеню, а в пору моего детства в нем обитало нечто необычное и очень зловредное.

Из-за этого я боялся заходить в подвал, но там лежало много игрушек, поэтому мы обычно быстро забегали туда, хватали игрушки и убегали наверх так быстро, как только могли. Оно обитало в дальней задней комнате подвала и каждый раз, когда я доходил до нее, я ощущал, как нечто наблюдает за мной.

Однажды мой кузен пошел туда, чтобы взять какую-то вещь и едва он вошел в заднюю комнату, как увидел два красных глаза, уставившихся на него. Он выбежал из комнаты, добежал до лестницы, а когда забрался вверх и хотел закрыть дверь, он увидел. что свет в подвале уже погашен, а красные глаза поднимаются за ним по лестнице!

Был еще один случай, о котором он рассказал мне. Это произошло когда ночью он лежал в постели, а его собака поднялась на верхний этаж в его комнату и запрыгнула ему на постель. Он сел на кровати, чтобы ее погладить, и глаза собаки загорелись красным.

В этот момент в комнату забежала настоящая собака и начала рычать на тот существо, что сидело на кровати в ее виде. И существо на кровати тут же растворилось в воздухе.

Этот дом не шутка, в нем реально были призраки и это было не человеческое существо. Я абсолютно боялся подвала и я ненавидел этот дом после того, как услышал от кузена все эти истории про красные глаза и собаку-двойника.

И не только мой кузен видел в этом доме нечто страшное, его мама, его отец и его сестра Дженнифер тоже сталкивались с беспорядком в доме. Однажды Дженнифер спускалась по лестнице со второго этажа на первый, а когда она вошла в гостиную, то увидела как странная тень выскочила из столовой и побежала на кухню, а потом она услышала как громко хлопнула дверь подвала.

Это странное белесое пятно Лон Стриклер обнаружил на картах Google как раз напротив того самого дома. По его мнению, это что-то аномальное.

Моя тетя не видела существ, зато она постоянно слышала голоса из других комнат, когда убиралась по дому или готовила на кухне. При этом в доме в это время других членов семьи не было.

Моя дядя мельком упоминал, что видел кое-что необычное, но никогда не рассказывал в подробностях, что именно. Я думаю, что это его очень напугало, поэтому он не хотел это обсуждать.

А теперь перенесемся на 8 лет вперед. Мне тогда было 15 лет, а моему кузену 16, и тогда мы наконец решились "дать отпор" страшному подвалу. Мы спустились туда в полной темноте, чтобы найти эту "вещь". И когда мы приблизились к задней комнате, мы услышали оттуда громкий и рычащий маниакальный смех.

Мы убежали из подвала так быстро, как никогда еще не бегали. Мы пробежали кухню, столовую, гостиную, выбежали на улицу и потом долго стояли рядом с домом. Мы были невероятно напуганы и после этого я ни разу в жизни не приближался к подвалу.

Мой кузен и его семья съехали оттуда в конце 1990-х или начале 2000-х. Мне бы очень хотелось, чтобы в этот подвал отправилась какая-нибудь группа охотников за привидениями и провела там хотя бы одну ночь или целые выходные. И я не думаю, что они смогут там продержаться хотя бы немного, ха-ха.

Этот дом не для слабонервных, в нем реально живет что-то злое. Остерегайтесь этого старого дома на Линнвью-Авеню, а если вошли туда, НИКОГДА не подходите к подвалу. Держите его запертым и молитесь чтобы то, что живет там внизу, не поднялось наверх".