Американский дипломат потребовала от Беларуси освободить ее мужа

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16.09.2020, 12:10, Новости дня

Американский дипломат в Украине потребовала от властей Беларуси освободить ее мужа, обладателя двойного гражданства Беларуси и США, который, по ее словам, был задержан за статьи с критикой в адрес президента Александра Лукашенко.

Заявление Хизер Шкляровой примечательно тем, что идет вразрез с традицией, в соответствии с которой с подобными заявлениями выступают высокопоставленные чиновники Госдепартамента.

Госсекретарь Майк Помпео и его заместитель Стивен Биган призвали к освобождению Виталия Шклярова.

«С момента задержания Виталий подвергался сильнейшему психологическому давлению и был лишен основных физических свобод в ходе попыток [властей] заставить его оговорить себя, как он охарактеризовал их в общении со своим адвокатом», – заявила Хизер Шклярова, отметив, что ее слова не обязательно отражают точку зрения правительства США.

По ее словам, у ее мужа, задержанного в Беларуси 29 июля, наблюдались симптомы, сходные с COVID-19, такие как высокая температура и озноб.

Виталий Шкляров был арестован за несколько дней до президентских выборов, на которых, по официальным данным, находящийся у власти с 1994 года Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы.

Хизер Шклярова является заместителем генерального консула в Киеве. Она сказала, что лишь недавно заняла этот пост, а ее муж был арестован, когда он вместе с их маленьким сыном навещал свою мать.



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