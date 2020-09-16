Суга избран новым премьер-министром Японии

16.09.2020, 12:10, Новости дня

Ёсихидэ Суга в среду был избран премьер-министром Японии, став первым новым лидером страны за почти восемь лет.

Суга, занимавший пост главного секретаря кабинета при уходящем в отставку премьере Синдзо Абэ, был избран на должность нижней палатой парламента, где его правящая Либерально-демократическая партия имеет большинство.

Ему предстоит решать целый ряд проблем, в том числе по восстановлению экономики, пострадавшей от кризиса с COVID-19.