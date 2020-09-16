 

Суга избран новым премьер-министром Японии

16.09.2020, 12:10, Новости дня

Ёсихидэ Суга в среду был избран премьер-министром Японии, став первым новым лидером страны за почти восемь лет.

Суга, занимавший пост главного секретаря кабинета при уходящем в отставку премьере Синдзо Абэ, был избран на должность нижней палатой парламента, где его правящая Либерально-демократическая партия имеет большинство.

Ему предстоит решать целый ряд проблем, в том числе по восстановлению экономики, пострадавшей от кризиса с COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / КС обнародовал решение о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ

25.07 / Для лечения диабета была создана искусственная поджелудочная железа

04.07 / Космическому туристу собрались разрешить выход в открытый космос на полтора часа

04.08 / На Украине призвали русскоговорящих «паковать манатки»

29.06 / Новый гендиректор «Газпром-медиа» сменил троих замов

13.08 / Глава МИД Литвы: Власти Беларуси поставили Тихановскую перед тяжелым выбором

09.07 / Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian

17.09 / Эксперт оценил вероятность сделки между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

29.06 / СТРАНА – Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

13.08 / Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска