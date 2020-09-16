Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

16.09.2020, 12:08, Новости дня

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Первая часть нашей пресс-конференции будет посвящена доказательствам вывода через финансовые ямы миллиардов долларов, украденных у народа Украины, отмывания их в банках, после чего переводились на счета компании семьи Байдена», – цитирует ТАСС Деркача.

Деркач обнародовал видеозаписи показаний двух свидетелей. Один из них, житель Латвии, рассказал о том, как он помогал основателю украинской газодобывающей компании Burisma Николаю Злочевскому отмывать деньги через офшоры. В этой компании работал сын Байдена Хантер.

«Со Злочевским я сотрудничал в 2009-2010 годах. Ежемесячно мы переводили около 10 млн за рубеж по фиктивным контрактам», – сказал он.

Также свидетель рассказал, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм – 83 тыс. долларов в месяц – со счетов Burisma на счет американской компании Rosemont Seneca Boa, которая принадлежала Хантеру Байдену.

Позже Деркач сообщил о намерении предоставить новые «пленки с разговорами Порошенко с Байденом». По его словам, речь пойдет о коррупции в оборонной сфере.

Ранее Деркач уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.