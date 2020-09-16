 

Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

16.09.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВнефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Первая часть нашей пресс-конференции будет посвящена доказательствам вывода через финансовые ямы миллиардов долларов, украденных у народа Украины, отмывания их в банках, после чего переводились на счета компании семьи Байдена», – цитирует ТАСС Деркача.

Деркач обнародовал видеозаписи показаний двух свидетелей. Один из них, житель Латвии, рассказал о том, как он помогал основателю украинской газодобывающей компании Burisma Николаю Злочевскому отмывать деньги через офшоры. В этой компании работал сын Байдена Хантер. 

«Со Злочевским я сотрудничал в 2009-2010 годах. Ежемесячно мы переводили около 10 млн за рубеж по фиктивным контрактам», – сказал он. 

Также свидетель рассказал, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм – 83 тыс. долларов в месяц – со счетов Burisma на счет американской компании Rosemont Seneca Boa, которая принадлежала Хантеру Байдену.

Позже Деркач сообщил о намерении предоставить новые «пленки с разговорами Порошенко с Байденом». По его словам, речь пойдет о коррупции в оборонной сфере.

Ранее Деркач уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Началось расследование по факту не закрытого Украиной неба в зоне крушения MH17

26.08 / Зеленский: Надеюсь, после окончания каденции люди не захотят плюнуть мне в лицо

01.07 / Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Сахалинской и Магаданской областях

08.09 / Иностранные политики и общественные деятели отреагировали на дело Навального

27.08 / Познер вступился за лечивших Навального омских врачей

19.07 / Бутусов заразился коронавирусом

25.08 / Верховная Рада повысила минимальную зарплату

08.07 / Гутерриш: иностранное вмешательство в Ливии достигло «беспрецедентных уровней»

25.08 / N-TV – в Граце задержали подозреваемого в нападении на главу еврейской общины

15.07 / УПЦ указала на ущемление прав верующих на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска