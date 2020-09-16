 

Болельщика «Зенита» оштрафовали за баннер с изображением Федуна

16.09.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПетроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 3 тыс. рублей футбольному болельщику, который развернул оскорбительный баннер на матче между «Зенитом» и «Спартаком» 19 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В матче 1/2 финала Олимп – Кубка РФ в сезоне-2019/20 петербургский «Зенит» дома обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1, игра состоялась 19 июля на «Газпром-Арене». «Зенит» обыграл в финале «Химки» (1:0) 25 июля и стал обладателем трофея.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным пресс-службы, болельщик Андрей Сильвентойнен осужден по ст. 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Суд установил, что он, находясь на трибуне, растянул баннер размерами 27 на 40 метров. На баннере были изображены болельщики «Спартака» и владелец столичного клуба Леонид Федун. Баннер был стилизован под популярный сериал «Черное зеркало».
Сам осужденный не оспаривал на суде, что совершил данное правонарушение.



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