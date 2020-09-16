Таинственное исчезновение Стивена Кларка. Вошел в туалет и пропал

16.09.2020, 10:41, Разное

Вместе со своей мамой Стивен Кларк пошел к кабинкам общественного туалета на пляже и вошел в мужскую кабинку, а его мама в женскую. Когда вскоре его мама вышла, она не увидела сына рядом с туалетами и стала ждать его. Но он так и не вышел.

Исчезновение британца Стивена Кларка один из самых странных случаев пропажи людей в Великобритании, при этом в прессе он по какой-то причине был освещен очень слабо.

Однако сегодня 16 сентября 2020 года этот случай снова попал на страницы всех британских газет, потому что внезапно арестовали двух самых неожиданных подозреваемых в этом деле.

А теперь обо всем по порядку.

В конце декабря 1992 года 23-летний Стивен Кларк и его родители – Дорис и Чарльз Кларк пошли отдохнуть на пляж своего городка Солтберна. Это был самый обычный день и самая обычная прогулка, они все много раз были тут.

Стивен был ростом 182 см и на вид казался крепким, сильным и вполне здоровым юношей, однако он сильно прихрамывал из-за плохо зажившего перелома ноги после того, как в детстве попал в ДТП. Эта травма оставила у него и другие последствия, у него плохо работала левая рука, а из-за хромоты ему было сложно быстро ходить, из-за чего его внезапное исчезновение выглядело еще более непонятным.

28 декабря Стивен и его родители прогуливались по пляжу, когда мама Стивена и он сам захотели в туалет. Время было 15:00. Они пошли к кабинкам общественного туалета неподалеку и Стивен пошел в мужскую кабинку, а Дорис в женскую. Они сделали это одновременно и Дорис видела, как ее сын заходит в туалет.

Дорис пробыла в своей кабинке от силы пару минут, а когда вышла, то стала ждать Стивена у мужской кабинки, считая, что он все еще там, ведь рядом с туалетами его нигде не было видно.

Она долго стояла у туалетов, но Стивен не появлялся. Тогда Дорис и Чарльз решили, что Стивен успел выйти раньше своей матери и по какой-то причине решил уйти домой. Это казалось правдоподобным, так как двухэтажный частный дом Кларков стоял совсем недалеко от пляжа. Они пошли домой, но и там Стивена не оказалось.

Когда он не появился и к вечеру, его родители заволновались и пошли в полицию. Те начали поиски Стивена, тщательно обыскали туалетные кабинки, но не нашли внутри ничего подозрительного, что могло указывать на то, что на Стивена напали или похитили.

Все опрошенные посетители пляжа, которые были в тот день возле туалетов, не видели ничего странного, в том числе высокого парня, которого куда-то уводили или сажали в машину.

Городок Солтберн очень небольшой, в нем всего 6 тысяч человек населения и многие знают друг друга. Появление в нем подозрительных незнакомцев было бы сразу замечено, но об этом тоже не сообщалось. Городок считается очень безопасным, тут крайне редко происходят какие-либо преступления, тем более бесследные исчезновения людей.

Летом тут полным полно туристов, так как городок не только курортный, но и живописный, в нем много старых домов викторианской эпохи. Зимой же тут в основном лишь местные. Таким образом исчезновение Стивена могло было делом рук кого-то из постоянных жителей Солтберна.

Море в тот день было спокойным, без волн, а Стивен не считался склонным к суициду. В туалетных кабинках не было найдено ни одной его вещи, ни одного пятна крови. А чтобы добраться до пляжа из города или выбраться с него в город надо преодолеть довольно крутой спуск, который показался бы непреодолимым препятствием для человек с сильной травмой ноги и руки. При этом в кабинках, которые возят людей вверх и вниз, Стивена тоже не видели.

Версия с похищением Стивена и увозом его на машине казалась многим тоже очень сомнительной. По дороге мимо пляжа зимой очень редко проезжают автомобили и в то время, когда Стивен пропал, автомобилей рядом не видели.

На этом дело и заступорилось. В нем никогда больше не появлялось новых улик, зацепок или вероятных подозреваемых. На протяжении многих лет родители Стивена не оставляли попыток найти его. Они рассказывали о нем по ТВ, развешивали объявления с его фотографиями, но все было тщетно.

В начале 2020 года полиция из отдела расследований Кливленда и Северного Йоркшира внезапно раскопала старое дело о пропаже Стивена Кларка и заново проверила все документы, после чего арестовала … родителей Стивена.

Сегодня Дорис и Чарльз Кларк подтвердили журналистам, что им предъявлено обвинение в причастии к вероятному убийству своего сына. Оба назвали эти обвинения "абсолютно смехотворными". Сейчас они выпущены под залог.

"Это просто смешно, больше нечего сказать. Это сюрреалистично", – возмущается Дорис Кларк.

На вопрос, отрицали ли они свою вину, она ответила, что безусловно да и что им до сих пор очень сложно поверить, что их в этом обвинили. Что они оба сейчас в шоке и ожидают еще более негативных последствий.