 

Участница «ДОМа-2» Ольга Рапунцель пожаловалась на хейтеров, критикующих внешность ее дочерей

16.09.2020, 11:53, Разное

Недавно Ольга Рапунцель начала публиковать в микроблоге Instagram фото своих маленьких дочерей. Однако участницу «ДОМа-2» возмущает тот факт, что хейтеры позволяют себе критиковать внешность малышек.
Некоторые интернет-пользователи написали, что с девочками «что-то не так» и у них есть проблемы со здоровьем. Ольга Рапунцель ответила хейтерам в Stories, заявив: с ее дочерьми все в порядке, а те, кто информирует такие комментарии, просто «не имеют головы». Участница реалити-шоу уверенна, что большинство подписчиков встанут на ее защиту, так как они – «рассудительные и умные люди». Также мать девочек пожелала всем детям в мире только самого хорошего.

По словам Ольги Рапунцель, после того как она стала матерью, ей сложнее сниматься в «ДОМе-2». Участница проекта переживает, что из-за рабочих моментов она может пропустить процесс взросления Василисы и Софи. Звезда старается наслаждаться каждой секундой материнства, хотя признается – иногда очень устает.

По поводу своей фигуры Ольга Рапунцель пока не переживает. После родов прошла только пара месяцев, поэтому она не собирается садиться на изнуряющие диеты, так как организм еще не восстановился. Кроме того, участница реалити-шоу кормит малышку грудью. Он думает, что вернется в прежнюю форму в течение года, как это было после рождения первой дочери.



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