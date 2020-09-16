Арзамасова порадовала поклонников снимком с «экранным папой» Леоновым

16.09.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Елизавета Арзамасова опубликовала снимок, на котором она запечатлена с «экранным папой» Андреем Леоновым. Артисты случайно встретились во время съемок «Ивановых-Ивановых».

Елизавета Арзамасова попросила фолловеров не обращать внимание на ее «очумевший взгляд», так как она не виделась со своим старшим коллегой несколько лет. По словам знаменитости, когда ее приглашали сниматься в программах, где главным героем был Андрей Леонов, она или была не в столице, или занята в своих проектах. Звезда «Папиных дочек» отметила, что «засыпала бы актера множеством добрых слов».

«Теле-папу» Елизавета Арзамасова назвала талантливым, трогательным и душевным человеком, а также большим профессионалом. Также актриса передала привет коллегам, которые снимались с ней и Андреем Леоновым в популярном сериале.