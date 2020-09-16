Проблемы Huawei только начинаются: Флагман Huawei Mate X2 в этом году не выйдет

16.09.2020, 11:53, Разное

Из-за санкций Соединенных Штатов у Huawei, как утверждают инсайдеры, только начинаются проблемы. Стало известно, что после отмененного выхода нескольких моделей смартфонов китайской компании в этом году не поступит на рынок также флагман Huawei Mate X2.

Из-за принимаемых американскими властями мер Huawei приходится искать новые пути для продолжения работы и развития. После недавнего отказа от сотрудничества со стороны производителей комплектующих корпорации пришлось перенести выпуск сразу нескольких аппаратов. Так, вместо 2020 года, Mate 40 появится в магазинах только в 2021-м. Сейчас в Сети имеется информация, что в текущем году не выпустят еще один флагман, Huawei Mate X2. По установившейся традиции обновления модельного ряда компании Huawei, новинка должна была выйти в этом году. Предыдущий Mate X был выпущен в середине ноября 2019 года.

Согласно данным, представленным Россом Янгом, одним из руководителей корпорации, у модификации с индексом X2 появится новый дизайн и ряд технологических особенностей. Так, складываться его сгибающий дисплей будет не наружу, а внутрь, как это сделано в линейке Galaxy Fold от Samsung. При этом ультратонкое защитное стекло в аппарате отсутствует, его функции выполняет гибкая панель.

Работать новинка будет, как предполагают инсайдеры, на процессоре Kirin модификации 9000 или 1000. Дополнять его будет вместительный чип оперативной памяти до 12 гигабайт. Любые файлы на Huawei Mate X2 позволит сохранять емкий 256-гигабайтный флэш-накопитель. Камера получит опцию 3-кратного оптического увеличения и основной объектив расширением в 40 мегапикселей. Стоит отметить, что по официальным данным компания все же не намерена нарушать график, и смартфон выйдет в 2020 году. Однако блогеры сходятся во мнении, что из-за санкций выпуск аппарата все же придется перенести.