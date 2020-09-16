Мнение: Девять вопросов

16.09.2020, 11:50, Разное

Постпредство России при ЕС направило в адрес Евросоюза письмо, в котором изложило аж девять вопросов по ситуации с Навальным. Все бы ничего, но комментируя письмо, в постпредстве сообщили, "…что на роль экспертов-токсикологов не претендуют, но «считают нужным обратить внимание» на многочисленные несоответствия по данной ситуации…"

При таком комментарии относиться серьезно к документу нет никакой возможности. Вопрос специальный, требующий именно экспертного уровня, причем проблема уже вышла за рамки обычного уголовно наказуемого деяния, а потому требует рассмотрения на медицинско- токсикологическом уровне, на уровне специалистов по боевым отравляющим веществам (производство и применение), а также на уровне людей и структур, которые занимаются вопросами ликвидации оружия массового поражения и контроля над этим процессом. Ну, и обычные криминалисты тут тоже лишними не будут. Вместо этого – некая публицистика уровня соцсетей.

В деле Навального нет нестыковок, наоборот, в нем все крайне прозрачно. Есть установленный на Западе факт отравления его боевым отравляющим веществом. В Кремле, кстати, так и не определились с окончательной редакцией своей позиции по тому, что именно случилось с Навальным. С одной стороны, яростно утверждается, что его диагноз – нарушение обмена веществ (без уточнения, что его вызвало), с другой – намеки на то, что "Новичок" разрабатывался не только в СССР, но и на Западе имеется порядка 150 патентов на исследования веществ подобного класса. Так отравили или нет? Если нет, то какая разница, сколько патентов на Западе, если да – то как именно оружие массового поражения было применено на территории России без ведома и контроля соответствующих органов?

Раз отравление доказано на лабораторном уровне, далее проблема делится на две части – чисто криминальную (кто травил, как именно, заказчик-организатор-исполнитель и всё вот это) и вторую часть – политико-международную. Травили Навального запрещенным и якобы отсутствующим на территории России боевым ОВ. Вопрос – как это вещество оказалось на территории России? Привез ли его агент иностранной разведки или произведено оно на месте? Если агент – то кто именно? И какой страны? Если на месте – то где именно это ОВ "всплыло"? Что за тайная лаборатория, в которой можно сварить БОВ без ведома властей или что это за тайный склад, куда можно войти и отсыпать немножечко в мешочек? Если это неучтенные остатки их каких-то ухоронок, то как быть с международными обязательствами России по уничтожению химоружия?

И вот вторая часть гораздо больше беспокоит западных "партнеров", так как ситуация явно за гранью нормы. Если российские спецслужбы замешаны в этом покушении – вопрос к Путину, как президенту страны, имеющей обязательства по ликвидации химоружия. Если травили частные лица – то тем более вопрос к Путину как к президенту страны, на территории которой несанкционировано осуществляется оборот оружия массового поражения. Куда уж серьезнее вопросы. Но кремлевские либо включают дурачка, либо таковыми являются на самом деле, а потому несут пургу, делают противоречащие друг другу заявления, сочиняют пространные вопросы с "нестыковками" и просто забалтывают проблему.