ВОЗ заявила об опасности эпидемии туберкулеза в Европе

16.09.2020, 11:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с тревогой наблюдает за ростом числа больных туберкулезом в Европе и не исключает эпидемию к концу года, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы очень боимся, что к концу года увидим рост числа заболевших и новую эпидемию туберкулеза, которую надо предупредить. Это очень важно для нас», – передает ТАСС слова Вуйнович.

Чтобы предотвратить эпидемию, европейские страны, по ее словам, должны реагировать на этот вызов, причем не только на уровне системы здравоохранения, но и на политическом уровне.

Вуйнович констатировала, что в Европе за первые шесть месяцев этого года было выявлено меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период прошлого года, однако это не означает, что больных стало меньше, поскольку система диагностики была парализована пандемией коронавируса. Как отметила представитель ВОЗ, если сейчас не удастся выявить туберкулез у 15% заболевших, то впоследствии прирост больных может составить 30%.

«Ситуация очень тревожная, об этом надо говорить всем», – резюмировала Вуйнович.

Напомним, в понедельник ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за COVID-19 в Европе.