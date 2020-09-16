ЕК разработала предложения по созданию в Европе аналога «Акта Магнитского»
16.09.2020, 11:48, Новости дня
В Евросоюзе может быть создан санкционный режим по аналогии с американским «Актом Магнитского», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на сессии Европарламента.
«Этот институт не раз призывал к введению «Акта Магнитского». Я могу объявить, что мы выступим с предложениями», – передает ее слова ТАСС.
Кроме того, фон дер Ляйен оценила возможность реакции на инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. «Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», – глава ЕК.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем Навального.
Напомним, в декабре прошлого года Боррель заявил, что Евросоюз запускает работу по созданию санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» в США.
В США действуют акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского», которые позволяют накладывать санкции на людей, якобы причастных к тем или иным преступлениям против прав человека.
В 2018 году о создании своего «списка Магнитского» заявляли Великобритания, Грузия и Литва.
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