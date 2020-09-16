 

ЕК разработала предложения по созданию в Европе аналога «Акта Магнитского»

16.09.2020, 11:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Евросоюзе может быть создан санкционный режим по аналогии с американским «Актом Магнитского», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на сессии Европарламента.

«Этот институт не раз призывал к введению «Акта Магнитского». Я могу объявить, что мы выступим с предложениями», – передает ее слова ТАСС.

Кроме того, фон дер Ляйен оценила возможность реакции на инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. «Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», – глава ЕК.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем Навального. 

Напомним, в декабре прошлого года Боррель заявил, что Евросоюз запускает работу по созданию санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» в США.

В США действуют акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского», которые позволяют накладывать санкции на людей, якобы причастных к тем или иным преступлениям против прав человека.

В 2018 году о создании своего «списка Магнитского» заявляли Великобритания, Грузия и Литва.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / WSJ: АНБ выразило особое мнение об информации о предполагаемых российских выплатах Талибану

01.08 / Сотрудникам Microsoft в США разрешили работать удаленно до января 2021 года

17.09 / Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах мэра Киева

11.09 / По итогам августа продажи Skoda в РФ выросли на 40%

31.07 / Нацсовет лишил телеканал КРТ лицензии на вещание из-за гомофобии после обращения активистов из “Альянс.Глобал”

29.06 / 63% украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией COVID-19 – опрос

15.09 / «Норникель» представил план рекультивации пострадавших от разлива топлива земель

20.08 / В больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать

29.06 / Названа вероятная причина взрыва в доме в Москве

12.08 / Полицейские застрелили дагестанца в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска